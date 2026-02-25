Uppgifter: Han är Barcas alternativ – om Alvarez inte går att lösa

Julian Alvarez har gjorts aktuell för FC Barcelona.

Får storklubben inte loss argentinaren så har man dock ett reservalternativ.

Nämligen Manchester Citys Omar Marmoush.

Foto: Bildbyrån

Julian Alvarez är eftertraktad på transfermarknaden och framförallt så är FC Barcelona intresserade av Atletico Madrid-stjärnan.

Alvarez själv uppges även vara intresserad av en flytt till den katalanska storklubben.

Problematiken gällande en värvning av Alvarez för Barcelona är prislappen. Enligt uppgifter så vill Atletico ha 150 miljoner euro (nästan 1,6 miljarder kronor), en prislapp som Barca inte har råd att betala.

Den katalanska storklubben står dock inte utan alternativ ifall det inte skulle bli något med Alvarez.

Sport rapporterar nämligen att man har Manchester City-stjärnan Omar Marmoush som ett reservalternativ ifall det inte går att lösa Alvarez.