Uppgifter: Alvarez vill till Barcelona

Julian Alvarez ser ut att vilja lämna Atletico Madrid .

Nu siktar han på en flytt till FC Barcelona, enligt argentinska Radio La Red.

Julian Alvarez lämnade Manchester City för Atlético Madrid inför förra säsongen.



Sedan dess har 26-åringen stått för 42 mål på 92 matcher i den spanska huvudstadsklubben.

Nu uppges Alvarez vara inne på sin sista säsong i Madrid och ha bestämt sig för en flytt till Barcelona. Klubben undersöker situationen, särskilt med tanke på att Robert Lewandowski kontrakt löper ut i sommar.

Det har tidigare rapporterats om intresse från Arsenal, men Alvarez föredrar Katalonien.



Hans nuvarande avtal med Atlético Madrid sträcker sig till 2030.

Denna säsong har anfallaren gjort 13 mål och 6 assist på 35 tävlingsmatcher.