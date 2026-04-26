Uppgifter: Mourinho öppen för Real Madrid-återkomst

José Mourinho kopplas ihop med Real Madrid igen.

Nu uppges den rutinerade tränaren vara positiv till en återkomst om möjligheten skulle dyka upp.

José Mourinho är ett av namnen som nämns i spekulationerna kring Real Madrids framtida tränarlösning.

Enligt Fabrizio Romano har portugisen signalerat att han är öppen för att återvända till den spanska storklubben. Uppgifterna gör gällande att 63-åringen är redo och lockad av tanken på att ta över laget igen.

Det ska däremot ännu inte finnas något konkret initiativ från Real Madrid eller klubbpresidenten Florentino Pérez.

Mourinho tränade Real Madrid mellan 2010 och 2013. Under sin tid i klubben vann han både La Liga och Copa del Rey.

Han är samtidigt inte ensam om att nämnas som kandidat. Även namn som Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino och Zinedine Zidane har kopplats samman med jobbet.