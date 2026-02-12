Uppgifter: Han ersätter Dyche i Nottingham Forest

Under natten till onsdag fick Sean Dyche sparken från Nottingham Forest.

Då ser den förre Wolverhampton-tränaren Vitor Pereira ut att ersätta honom.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

I går kväll ställdes Nottingham Forest hemma mot Wolverhampton Wanderers i Premier League – och spelade oavgjort efter en mållös tillställning.

Det var den tredje raka ligamatchen utan seger för klubben som ligger pyrt till i tabellen vilket ledde till att Sean Dyche fick sparken från posten som huvudtränare. Det var även den tredje huvudtränaren klubben valde att göra sig av med sedan september förra året.

Nu skriver ansedda The Athletic att den före detta Wolverhampton Wanderers-tränaren Vitor Pereira är högst upp på Nottinghams lista över tänkbara ersättare.

Portugisen Pereira tränade ”Wolves” mellan december 2024 och februari 2025. Innan dess har han basat över klubbar som Al-Shabab, Flamengo, Corinthians, Fenerbahçe och 1860 München.

Nottingham Forest är fjärde sist i Premier League med tre poäng ner till nedflyttningsplats.