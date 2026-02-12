Officiellt: Nottingham sparkar Sean Dyche

Han tog över klubben i början av december.

Nu har Sean Dyche fått sparken från Nottingham Forest.

Det meddelar klubben under natten till torsdag.

Foto: Bildbyrån

I går kväll ställdes Nottingham Forest hemma mot Wolverhampton Wanderers i Premier League – och spelade 0-0.

Det var den tredje raka ligamatchen utan seger för klubben som ligger pyrt till i botten av tabellen.

Nu har ledningen i ”Forest” därför valt att agera – och sparka huvudtränare Sean Dyche. Detta efter 25 matcher med klubben han tog över den andra december förra året.

Entledigandet av Dyche innebär även att det är den tredje huvudtränaren klubben väljer att göra sig av med på en dryg halv säsong. De tidigare tränarna som har fått sparken är Nuno Espirito Santo och Ange Postecoglou.

”Nottingham Forest Football Club kan bekräfta att Sean Dyche har entledigats från sina uppdrag som huvudtränare”, skriver klubben i ett inlägg på X och fortsätter:

”Vi vill tacka Sean och hans stab för deras insatser under tiden i klubben och önskar dem all lycka i framtiden. Vi kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer i nuläget”.

Nottingham Forest är fjärde sist i Premier League med tre poäng ner till nedflyttningsplats.