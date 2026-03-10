Uppgifter: Han kan ersätta Rashford i Barcelona
Till sommaren kan Marcus Rashford ha gjort sitt i FC Barcelona.
Då kan Comos Jesús Rodríguez vara aktuell för att ersätta honom.
Det rapporterar spanska Sport.
Marcus Rashford har, sedan han lämnade Manchester United för ett lån till Barcelona, gjorts aktuell för att stanna i Spanien. Tidigare uppgifter har gjort gällande att spelaren själv trivs i den katalanska klubben. Samtidigt har Manchester United varit öppna för att 28-åringen ska återvända till England.
I slutet av februari skrev den spanska sajten Mundo Deportivo att ”Barça” kommer att aktivera den köpoption som finns i engelsmannens kontrakt.
Det verkar dock inte vara skrivet i sten.
Lyssnar man till en annan spansk tidning, Sport, har den katalanska jätten identifierat Comos ytter Jesús Rodríguez som en ersättare till Rashford. Detta kan bli aktuellt då det finns farhågor i Barcelona om att man inte har råd att köpa loss lånet från England.
Istället för att investera 320 miljoner kronor på United-spelaren kan man alltså lägga de pengarna på den 20-årige spanjoren från succéklubben i norra Italien.
Jesús Rodríguez har spelat för Como sedan början av 2025 och står i dag noterad för 28 matcher med klubben, där han har gjort tre mål och åtta assist.
