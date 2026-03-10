Uppgifter: Han kan ersätta Rashford i Barcelona

Till sommaren kan Marcus Rashford ha gjort sitt i FC Barcelona.

Då kan Comos Jesús Rodríguez vara aktuell för att ersätta honom.

Det rapporterar spanska Sport.

Foto: Alamy

Marcus Rashford har, sedan han lämnade Manchester United för ett lån till Barcelona, gjorts aktuell för att stanna i Spanien. Tidigare uppgifter har gjort gällande att spelaren själv trivs i den katalanska klubben. Samtidigt har Manchester United varit öppna för att 28-åringen ska återvända till England.

I slutet av februari skrev den spanska sajten Mundo Deportivo att ”Barça” kommer att aktivera den köpoption som finns i engelsmannens kontrakt.

Det verkar dock inte vara skrivet i sten.

Lyssnar man till en annan spansk tidning, Sport, har den katalanska jätten identifierat Comos ytter Jesús Rodríguez som en ersättare till Rashford. Detta kan bli aktuellt då det finns farhågor i Barcelona om att man inte har råd att köpa loss lånet från England.

Istället för att investera 320 miljoner kronor på United-spelaren kan man alltså lägga de pengarna på den 20-årige spanjoren från succéklubben i norra Italien.

Jesús Rodríguez har spelat för Como sedan början av 2025 och står i dag noterad för 28 matcher med klubben, där han har gjort tre mål och åtta assist.

