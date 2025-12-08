Uppgifter: Han kan ersätta Salah i Liverpool

Mohamed Salah är missnöjd i Liverpool.

Om den egyptiska stjärnan lämnar – blir hans ersättare Antoine Semenyo.

Detta enligt brittiska Daily Express.

Foto: Bildbyrån

Relationen mellan Mohamed Salah och Liverpool är allt annat än på topp. Enligt tidigare uppgifter från Talksport kommer Salah inte att spela i nästa match mot Inter och BBC uppger att relationen till tränaren Arne Slot har brustit helt.

– Det är väldigt tydligt att någon vill att jag ska få ta hela skulden. Klubben lovade mig mycket i somras och nu har jag bänkats tre gånger. Jag kan inte säga att löftena har hållits, sa egyptiern efter Liverpools match mot Leeds.

I samband med att flera saudiska klubbar jagar Salah – rapporterar brittiska tidningen Daily Express vem som kan bli hans ersättare i Liverpool. Enligt tidningen är det Bournemouths Antoine Semenyo som är första valet om Salah lämnar.

Semenyos utköpsklausul uppges ligga på 60 miljoner pund, motsvarande ungefär 750 miljoner kronor. Kontraktet med ”Cherries” sträcker sig till sommaren 2030.

Salahs kontrakt med Liverpool löper ut sommaren 2027.