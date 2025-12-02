Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Han tar över MFF

Fredrik de Ron
Miguel Ángel Ramírez tar över Malmö FF.
Enligt Sportbladet är 41-åringen klar som ny MFF-tränare.

Gijón, Spanien. 9 juni 2024. Real Sporting de Gijóns huvudtränare Miguel Angel Ramirez ser på under LaLiga Hypermotion-matchen mellan Real Sporting de Gijón och RCD Espanyol på El Molinón-stadion den 9 juni 2024 i Gijón, Spanien.
Foto: Alamy

Malmö FF har kallat till en presskonferens under tisdagen för att presentera klubbens nya huvudtränare. Sedan Henrik Rydström fick sparken i slutet av september har MFF tränats av Anes Mravac, som till vardags håller till i samarbetsklubben BK Olympic.

Enligt Sportbladet är den nya tränaren den 41-åriga Miguel Ángel Ramírez. Spanjoren har tidigare tränat klubbar som Sporting Gijon och Real Zaragoza i Spanien och Wakrah i Qatar.

– Det är inget jag kan kommentera just nu, säger Ramírez till tidningen.

Malmö FF:s presskonferens startar klockan 14:00.

