Uppgifter: Harvey Elliott nära Aston Villa

Harvey Elliott ser ut att lämna Liverpool denna deadline day.

En låneuppgörelse med Aston Villa uppges vara nära.

I avtalet ska även en köpobligation på 35 miljoner pund finnas.

Harvey Elliotts framtid i Liverpool har varit omskriven under sommaren.

Nu ser det ut som att den engelske U21-landslagsmannen kommer att lämna Merseyside-klubben till sist.

Paul Joyce rapporterar nämligen att Aston Villa är nära att knyta till sig Elliott på lån över kommande säsong.

I låneavtalet uppges även en köpobligation på 35 miljoner pund finnas, vilket motsvarar 445 miljoner kronor.

Harvey Elliott har den här säsongen stått för ett inhopp i Premier League.