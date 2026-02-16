Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Heitinga lämnar Tottenham – efter 33 dagar

Lovina Stafhammar
Webbredaktör
John Heitinga, 42, anslöt till Tottenhams ledarstab i Januari.
Enligt The Athletic kan han lämna klubben – efter bara 33 dagar.

Johan Heitinga lämnade Liverpool i somras och i januari fick 42-åringen ett nytt jobb. Han blev assisterande tränare i Tottenham.

Enligt uppgifter från The Athletic kan han lämna klubben efter 33 dagar på posten. Uppgifterna säger att han väljer att lämna på grund av den nya tränarorganisationen nytillsatte Igor Tudor.

Tudor presenterades som ny huvudtränare för Tottenham i fredags.

