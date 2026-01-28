Uppgifter: Helsingborg värvar anfallare från AIK

Alexander Fesshaie ser ut att byta klubb inom Sverige.

Detta då Helsingborg uppges vara överens med AIK om villkoren för en övergång.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var under hösten 2022 som Alexander Fesshaie flyttades upp till AIK:s A-lagstrupp.

Sedan dess har anfallaren spelat 24 matcher för ”Gnaget” men också dragit med en del tuffa skador.

Under måndagen uppgav Sportbladet att 21-åringen är aktuell för en flytt till flera allsvenska klubbar, där IK Sirius var en av intressenterna.

Nu skriver Expressen att den svartgula Stockholmsklubben och Helsingborgs IF är överens om villkoren för en övergång gällande anfallaren. Transfern uppges vara en permanent sådan och bli verklighet till helgen, i det fall att Fesshaie klarar de medicinska testerna.

Under gårdagen stod det även klart att Fesshaie inte har rest med AIK på träningslägret i Benidorm, Spanien.