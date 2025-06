Uppgifter: ”Here we go, confirmed” på Zubimendi till Arsenal

Martin Zubimendi har ryktats vara klar för Arsenal.

Nu ryktas han vara helt klar för Arsenal.

Enligt Fabrizio Romano är det ”Here we go, confirmed”.

Det var i maj som transferexperten Fabrizio Romano kom med uppgifter om att Martin Zubimendi är klar för Arsenal. Då sades den engelska

storklubben betala 60 miljoner euro för Real Sociedad-mittfältaren.

Därefter har det rapporterats flitigt kring 26-åringen som bland annat har gjorts aktuell för en flytt till Real Madrid.

För en dryg vecka sedan såg ”The Gunners” ut att ha rott affären med spanjoren i hamn. Detta då spanska AS rapporterade att Arsenal och Real Sociedad hade kommit överens om en övergång som kommer att genomföras den 1 juli. Detta med anledning av att det hjälper Arsenal att möta reglerna för Financial Fair Play. Gällande prislappen sägs den landa på 70 miljoner euro, 767 miljoner kronor, som kommer att delas upp i tre betalningar.

Nu kommer transfergurun Romano med liknande uppgifter. Till att börja med kommer Arsenal att betala drygt 60 miljoner euro, vilket är mer än utköpsklausulen, med anledning av att de därför kan dela upp betalningen över längre tid.

Förut var övergången ”Here we go” – nu är den ”Here we go, confirmed”.

I Real Sociedad har Martin Zubimendi kontrakt till och med sommaren 2027. I det baskiska laget står han noterad för spel i 263 tävlingsmatcher i vilka det har blivit tio mål och nio assist.

🚨❤️🤍 Arsenal will pay slightly more than €60m release clause as part of the pact with Real Sociedad for Martin Zubimendi deal.

The fee will be bit higher but allowing payment in installments as clubs share excellent relationship.

Here we go, confirmed. ✅🔐 pic.twitter.com/nP4lzokdFf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025