Uppgifter: Herman Johansson detaljer från USA-flytt

Herman Johansson ser ut att vara på väg bort från Mjällby AIF.

SVT Sport uppger att han är detaljer från FC Dallas.

Foto: Bildbyrån

Herman Johansson gjorde otrolig succé den gångna säsongen när Mjällby AIF blev historiska svenska mästare, men nu ser han ut att vara på väg bort från klubben.

SVT Sport kommer nämligen nu med uppgifter om att Johansson är nära en flytt till MLS-klubben FC Dallas.

Enligt uppgifterna återstår bara detaljer innan affären blir officiell.

Johansson har ett år kvar på kontraktet med Mjällby och FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Maif gärna vill förlänga med stjärnan, men nu ser det alltså ut att bli en flytt istället.