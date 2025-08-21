Eberechi Eze, 27, var på väg till Spurs.

Nu uppger Fabrizio Romano att engelsmannen är helt klar för ärkerivalen Arsenal.

Affären ska landa på omkring motsvarande 774 miljoner kronor.

Tottenham Hotspur har varit på jakt efter offensiv förstärkning sedan det stod klart att James Maddison drabbats av en korsbandsskada och kommer missa stora delar av säsongen. London-klubben har riktat in sig på lokalrivalen Crystal Palaces Eberechi Eze, som enligt tidigare uppgifter har varit sugen på en övergång till Spurs.

Nu ser det ut att bli en flytt till norra London för 27-åringen, men inte till Spurs. Enligt transfergurun Fabrizio Romano har Arsenal kapat värvningen och Eze sägs vara helt klar för ”The Gunners” i en affär som landar på omkring 60 miljoner pund (motsvarande drygt 774 miljoner kronor).

Eze sägs ha föredragit en flytt till Arsenal till förmån för Tottenham Hotspur.

The Athletic går inte lika långt som Romano, men den trovärdiga transferjournalisten David Ornstein hävdar att det finns en överenskommelse mellan Arsenal och Eberechi Eze om villkoren för det personliga avtalet. Klubbarna ska även befinna sig i långt gångna förhandlingar och en principiell överenskommelse ska finnas, enligt The Athletic.

Eberechi Eze har tillhört Crystal Palace sedan 2020. Han är fostrad i Arsenals akademiverksamhet.