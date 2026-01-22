Uppgifter: IFK Göteborg överens om succéanfallaren

IFK Göteborg ser ut att vara på väg att förstärka offensiven.

Blåvitt har fått bud på succéanfallaren Tiago Coimbra accepterat.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg är på jakt efter en anfallare.

Det har rapporterats om bud på Tiago Coimbra och Mads Hansen, nu verkar en värvning av den förstnämnda närma sig.

Fotbollskanalen var först med att rapportera om Blåvitts bud på Coimbra och nu rapporterar HFX Football Post att Göteborgsklubben fått ett bud accepterat av HFX Wanderers.

Det som återstår för att det ska bli en affär nu är att anfallaren ska komma överens med IFK Göteborg enligt uppgifterna.

Coimbra har kontrakt med sin nu nuvarande klubb över 2026, med option om ytterligare två år.