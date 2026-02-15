Uppgifter: IFK Göteborg säljer Thomas Santos

Thomas Santos, 27, säjs av IFK Göteborg.

Det rapporterar Tipsblandet.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen meddelade IFK Göteborg att Thomas Santos har fått tillåtelse att besöka en annan klubb.

Nu uppges en övergång vara klar. Enligt uppgifter från Tipsbladet kommer 27-åringen att säljas till Motor Lublin. Den obligatoriska läkarundersökningen ska enligt uppgifterna genomföras under måndagen och om allt går som det ska där kommer övergången presenteras inom kort.

Motor Lublin parkerar på plats 14 i Ekstraklasa, polska högstaligan.