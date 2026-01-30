Uppgifter: Imam Jagne blir kvar i Blåvitt

Imam Jagne uppgavs vara nära en flytt till Estrela da Amadora.

Men nu stannar mittfältaren i Blåvitt.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Imam Jagne, 22, anslöt till IFK Göteborg 2024. Den gångna säsongen gjorde mittfältaren 30 framträdanden i Blåvitt och enligt tidigare uppgifter har det dykt upp intresse från portugisiska Estrela da Amadora.

Nu rapporterar Sportbladet att det inte verkar bli någon flytt till Portugal. Tidningen uppger att Jagne och Estrela da Amadora inte kommit överens om de personliga villkoren. Dessutom uppges han trivas i Göteborgsklubben.

Det verkar därmed se ut som att 22-åringen blir kvar i IFK Göteborg om ingen annat ”lockande” bud dyker upp.