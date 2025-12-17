Uppgifter: Inter Miami nära att säkra upp Luis Suárez
Luis Suárez har nyligen vunnit MLS med Inter Miami.
Nu är han nära att skriva på ett nytt avtal och förlänga med klubben.
Det uppger The Athletic.
För en dryg vecka sedan avgjordes den amerikanska högstaligan, MLS. I finalen ställdes Lionel Messis Inter Miami mot Thomas Müllers Vancouver Whitecaps.
Då skulle den 38-årige Argentinaren stå för två assist när hans Inter Miami vann med 3-1 och lyfte sin första MLS-titel sedan grundandet av klubben år 2020.
På bänken i finalen satt en annan världsstjärna, i form av Luis Suárez. Den 38-årige uruguayanen har spelat för klubben sedan början av 2024 och har snart nått slutet av sitt nuvarande kontrakt.
Däremot kommer han inte att lämna sin tillvaro i Florida. Enligt The Athletic är Inter Miami i slutfasen av att ge anfallaren ett nytt avtal som sträcker sig över nästa års säsong av högstaligan i USA.
Totalt sett står Luis Suárez noterad för spel i 87 matcher med Inter Miami, i vilka han har gjort 42 mål och 29 assist.
