Foto: BIldbyrån

Uppgifter: Inter-mittbacken kan återförenas med Inzaghi

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Han uppges göra sin sista säsong med Inter.
Därefter kan Francesco Acerbi flytta till Saudiarabien – och återförenas med sin gamla tränare Simone Inzaghi.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Det var under sommaren 2023 som Francesco Acerbi lämnade Lazio för spel med Inter. Den i dag 38-årige mittbacken har sedan dess spelat 143 matcher för Milano-klubben och bland annat vunnit en Scudetto samt tre cuptitlar med klubben.

Med ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren ser dock mittbacken ut att ha gjort sitt i den blåsvarta klubben, vilket transferjournalisten Nicoló Schira rapporterade under förra veckan.

Nu skriver samma Schira att 38-åringen är aktuell för en flytt till Saudiarabiens högstaliga. Detta då Simone Inzaghi är huvudtränare för Al-Hilal och önskar återförenas med sin gamla mittback.

Uppgifterna gör även gällande att diskussioner om en framtid mellan parterna är inledda.

Förutom att ha jobbat med varandra i Inter har de två italienarna spenderat arbetstid med varandra i Rom-klubben Lazio.

