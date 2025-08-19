Newcastle jagar ersättare till Alexander Isak.

En värvning av Yoane Wissa uppges vara på gång.

Samtidigt visar man nu intresse för norrmannen Jørgen Strand Larsen.

Alexander Isak vill bort från Newcastle, men för att svensken ska få lämna så vill Newcastle först värva två anfallare, detta enligt tidigare uppgifter denna tisdag.

Newcastle ska enligt uppgifter dels göra försök att plocka in Yoane Wissa från Brentford, men ytterligare en inhemsk värvning kan komma att bli aktuell.

The Athletic rapporterar nämligen att Newcastle visar starkt intresse för Jørgen Strand Larsen.

Några samtal med Wolverhampton uppges inte pågå i dagsläget, dock förs samtal med mellanhänder enligt uppgifterna.

Den gångna säsongen noterades norrmannen för 14 mål och fem assist på 37 matcher i Premier League.