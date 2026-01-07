Uppgifter: Italiensk storklubb visar intresse för Joe Gomez

Joe Gomez ryktades bort från Liverpool i somras.

AC Milan uppgavs då vara intresserade.

Nu kommer rapporter om att storklubben är intresserade igen.

Foto: Bildbyrån

AC Milan uppgavs visa intresse för Liverpools Joe Gomez i somras och den italienska storklubben budad på försvararen. Någon affär blev dock inte av.

Den italienska storklubben ser dock inte ut att ha gett upp hoppet om engelsmannen.

Calcio Mercato rapporterar att Milans sportchef, Igli Tare, ska på nytt ha tagit kontakter gällande en värvning av engelsmannen.

Hur Liverpool och Gomez själv ställer sig kring en eventuell flytt framgår dock inte av uppgifterna.

Gomez har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2028.