Uppgifter: ”JDT” nobbar belgiska storklubben

Jon Dahl Tomasson uppgavs vara en av fyra kandidater till att ta över Anderlecht.

Nu har ha tackat nej till det eventuella uppdraget, skriver Voetbal International.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson, 49, sparkades som förbundskapten för det svenska herrlandslaget efter kvalet till VM i oktober ifjol. Dahl Tomasson ersattes då av Graham Potter och sedan dess har dansken stått utan jobb.

Under gårdagen menade dock danska Tipsbladet att ”JDT” kunde vara nära ett nytt tränaruppdrag, då han sade vara en av fyra kandidater till att ta över Anderlecht.

Nu ska 49-åringen ha tackat nej och att han meddelade sitt beslut under torsdagsmorgonen, enligt Voetbal International. De skriver vidare att anledningen bakom detta ska ha baserats på en intern oro i Anderlecht då man inte har presterat tillräckligt bra samt att man just nu inte har någon teknisk chef.

Förutom det svenska landslaget har Tomasson tränat Malmö FF, Blackburn Rovers, Roda JC och Excelsior.



