Uppgifter: Juventus i kontakt gällande krisklubbens målvakt

Det är i kris i Tottenham Hotspur.

Samtidigt ryktas det flitigt kring flera av klubbens spelare.

Bland annat uppges Juventus ha tagit en första kontakt gällande Guglielmo Vicario.

Foto: Bildbyrån

Det är stor kris i Tottenham Hotspur.

Londonklubben föll på nytt i derbyt mot Crystal Palace under gårdagskvällen och klubben riskerar att åka ur Premier League i allra högsta grad.

Samtidigt som den sportsliga krisen pågår så ryktas det även en hel del kring klubbens spelare och nu ser saker och ting ut att börja röra på sig kring Guglielmo Vicario.

Tuttosport rapporterar nämligen nu att Juventus tagit en första kontakt med Tottenham gällande en värvning av Guglielmo Vicario.

Den engelska storklubben uppges kräva 20-25 miljoner euro för burväktaren, det vill säga uppemot 267 miljoner kronor.

Utöver Juventus så ska även Inter och Roma vara intresserade av 29-åringen.