Uppgifter: Kan bli dragkamp om svenske jättetalangen

Svenske jättetalangen Genesis Antwi är het på marknaden.

Roma, Marseille och Nice uppges alla visa intresse.

En flytt redan nu i vinter uppges dock vara osannolik.

Foto: Bildbyrån

Det ser ut att kunna bli dragkamp om den svenske jättetalangen Genesis Antwi.

Brittiska Teamtalk rapporterar nämligen att ytterbacken som alltjämt tillhör Chelseas U21-trupp drar till sig intresse från flera klubbar.

Enligt uppgifterna så ska Roma, Marseille och Nice alla hört sig för gällande svenskens situation.

En flytt nu i vinter ses inte som trolig enligt uppgifterna, men läget kan komma att se annorlunda ut i sommar.

Antwi har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2028, det avtalet innehåller även en option om ytterligare två år.