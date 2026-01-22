Uppgifter: Kan bli dragkamp om svenske jättetalangen
Svenske jättetalangen Genesis Antwi är het på marknaden.
Roma, Marseille och Nice uppges alla visa intresse.
En flytt redan nu i vinter uppges dock vara osannolik.
Det ser ut att kunna bli dragkamp om den svenske jättetalangen Genesis Antwi.
Brittiska Teamtalk rapporterar nämligen att ytterbacken som alltjämt tillhör Chelseas U21-trupp drar till sig intresse från flera klubbar.
Enligt uppgifterna så ska Roma, Marseille och Nice alla hört sig för gällande svenskens situation.
En flytt nu i vinter ses inte som trolig enligt uppgifterna, men läget kan komma att se annorlunda ut i sommar.
Antwi har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2028, det avtalet innehåller även en option om ytterligare två år.
