Uppgifter: Kandidaterna att ta över Manchester United

Manchester United har sparkat managern Ruben Amorim.

Samtidigt som Darren Fletcher tar över tillfälligt – letar klubben efter en ersättare.

Både Oliver Glasner och Michael Carrick har lyfts fram som kandidater, enligt brittisk media.

Foto: Bildbyrån

Manchester United meddelade under måndagen att managern Ruben Amorim får sparken. Tillsvidare kommer Uniteds U18-tränare Darren Fletcher att styra skutan medan de letar efter en ersättare. Enligt BBC kommer United att tillsätta en interimtränare fram till sommaren, det vill säga inte Fletcher.

Enligt den brittiska tidningen The Independent är Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner ett av namnen som är huvudkandidater att ersätta portugisen.

Tidningen The i uppger att den förre United-spelaren Michael Carrick ses som en interim lösning. Carrick har tidigare haft rollen som tillfällig tränare i klubben efter Ole Gunnar Solskjærs exit.

Manchester United ligger sexa i Premier League.