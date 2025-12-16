Uppgifter: Kim Hellberg kan bli av med nyckelspelare

Matt Targett har imponerat på lån hos Middlesbrough under hösten.

Nu kan Kim Hellberg och Championship-klubben vara på väg att bli av med försvararen.

Newcastle uppges nämligen eventuellt kunna kalla tillbaka honom.

Foto: Alamy

Middlesbrough går som tåget under Kim Hellberg och i helgen inkasserades fjärde raka segern.

I samtliga matcher har Hellberg startat med Matt Targett, som är inlånad från Newcastle, i försvaret och överlag under hösten har 30-åringen varit en nyckelspelare för ”Boro”. Nu är det dock inte säkert att man får behålla honom säsongen ut, som var tänkt från början när lånet skrevs.

Anledningen till detta är att Newcastle-backen Dan Burn skadade sig i helgens derby mot Sunderland.

Mittbacken som fick bryta matchen och föras till sjukhus har brutit ett revben och fått en skada på en lunga enligt uppgifter.

På grund av skadan på Burn så sägs nu Newcastle överväga att ta tillbaka Targett från lån, detta rapporterar brittiska The I.

Targett står så här långt noterad för två mål och en assist på 18 matcher i Middlesbrough den här säsongen.

