Uppgifter: Klubbarna överens – City lånar ut talangen

Claudio Echeverri ser ut att lämna Manchester City temporärt.

Toppklubben uppges vara överens med Bayer Leverkusen om ett lån.

Detta rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under dagen stod det klart att Manchester City lånar ut Sverre Nypan till Middlesbrough.

Nu ser ett annat spännande namn ut att lämna klubben temporärt.

Manchester City ser ut att låna ut den unge argentinaren Claudio Echeverri.

Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu att City och Bayer Leverkusen är överens om ett lån.

I lånet uppges ingen köpoption ingå och lönekostnaderna sägs täckas av den tyska storklubben.

19-åringen som värvades från River Plate häromåret noterades för tre framträdanden i Manchester City den gångna säsongen .