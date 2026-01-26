Uppgifter: Klubbarna överens om priset på Paquetá

Lucas Paquetá ser ut att närma sig en flytt tillbaka till Flamengo.

Den brasilianska klubben och West Ham uppges nu vara överens om prislappen på mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Lucas Paquetás framtid i West Ham United har varit osäker den senaste tiden och så sent som precis innan den gångna helgen uppgavs Londonklubben ha nobbat ett bud från Flamengo på mittfältaren.

Nu ser dock en flytt tillbaka till sin tidigare klubb ut att närma sig för brasilianaren.

ESPN rapporterar nämligen att parterna är överens om en prislapp på 41,25 miljoner euro (vilket motsvarar omkring 436 miljoner kronor).

Det som återstår för klubbarna nu är att komma överens om när summan ska betalas enligt uppgifterna.

28-åringen står den här säsongen noterad för fyra mål och en assist på 18 framträdanden i Premier League.