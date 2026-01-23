Uppgifter: West Ham United har nobbat bud på stjärnan

Flamengo försöker att värva Lucas Paquetá.

Den brasilianska klubben uppges ha fått ett bud nobbat på West Ham-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Lucas Paquetá har ryktats bort från West Ham United ett tag och enligt Fabrizio Romano är mittfältaren redan överens med sin tidigare klubb Flamengo.

Nu kommer rapporter om att den brasilianska storklubben försöker komma överens med West Ham.

The Athletic rapporterar nämligen nu att Flamengo fått bud nobbat på mittfältaren.

Enligt uppgifterna ska den brasilianska klubben budat 38 miljoner euro plus fyra miljoner euro i bonusar (det vill säga totalt omkring 444 miljoner kronor).

Detta är det andra budet den här månaden som West Ham United nobbat på Paquetá.