Uppgifter. Klubbarna som följer Raheem Sterling

Raheem Sterling, 31, har lämnat Chelsea.

Nu är det flera klubbar som överväger engelsmannen.

En av dessa är Tottenham Hotspur, enligt Daily Mail.

Foto: Alamy

Under onsdagen stod det klart att Raheem Sterling lämnar Chelsea. Den engelske yttern står nu utan någon klubb.

Enligt tidningen Daily Mail uppvaktas Sterling av flertalet klubbar. Det finns intresse från både Premier League men även Serie A.

Tidningen uppger att Napoli och Juventus följer 31-åringen. Samtidigt ska det finnas intresse från både Burnley och Tottenham Hotspur. Sterling ska, enligt Daily Mail, inte ha något problem med att gå ner i lön då han främst vill spela regelbundet.

Raheem Sterling har tidigare spelat för klubbar som Arsenal, Manchester City och Liverpool.