Klart: Sterling lämnar Chelsea – bryter kontraktet
Raheem Sterling, 31, lämnar Chelsea.
Yttern bryter kontraktet med klubben i förtid.
Det meddelas under onsdagskvällen.
Sommaren 2022 anslöt Raheem Sterling till Chelsea från Manchester City. Efter två tuffa säsonger där det inte har lossnat för 31-åringen blev han i somras åsidosatt från resten av Chelseas trupp och fått träna på egen hand.
Under onsdagen kommer beskedet att Sterlings kontrakt med Chelsea bryts i förtid. Yttern hade kontrakt med London-klubben fram till sommaren 2027 men avtalet bryts nu.
”Vi tackar Raheem för hans bidrag som Chelsea-spelare och önskar honom lycka till i nästa steg i hans karriär”, skriver Chelsea i ett uttalande.
