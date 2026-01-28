Klart: Sterling lämnar Chelsea – bryter kontraktet

Raheem Sterling, 31, lämnar Chelsea.

Yttern bryter kontraktet med klubben i förtid.

Det meddelas under onsdagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Sommaren 2022 anslöt Raheem Sterling till Chelsea från Manchester City. Efter två tuffa säsonger där det inte har lossnat för 31-åringen blev han i somras åsidosatt från resten av Chelseas trupp och fått träna på egen hand.

Under onsdagen kommer beskedet att Sterlings kontrakt med Chelsea bryts i förtid. Yttern hade kontrakt med London-klubben fram till sommaren 2027 men avtalet bryts nu.

”Vi tackar Raheem för hans bidrag som Chelsea-spelare och önskar honom lycka till i nästa steg i hans karriär”, skriver Chelsea i ett uttalande.