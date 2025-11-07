Uppgifter: Konatés representanter i samtal med tre klubbar

Det ser inte ut att bli någon fortsättning i Liverpool.

Nu sägs Ibrahima Konatés representanter vara i samtal med tre klubbar.

Det skriver tyska Bild.

Foto: Bildbyrån

Nästa sommar går Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool, efter fem år i klubben.

Enligt tidigare uppgifter har Premier League-mästarna jobbat för att förlänga mittbackens kontrakt, men inte lyckats kommat överens. I början av september gjorde uppgifter från Marca gällande att fransmannen hade nobbat ett tredje kontraktsförslag från ”The Reds”. Detta samtidigt som mittbacken ryktats vara högaktuell för en flytt till Real Madrid.

Nu sägs även fransmannens representanter vara i samtal med tre klubbar – nyss nämnda ”Los Blancos”, Bayern München och Paris Saint-Germain. Det skriver Bild som även redogör för att Bayern Münchens intresse har att göra med Dayot Upamecanos framtid är oviss.

Ibrahima Konaté lämnade tyska RB Leipzig för spel i Premier League år 2021 och står sedan dess noterad för 147 framträdanden med Liverpool.





