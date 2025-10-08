Uppgifter: Konkurrenter in i jakten på Mainoo

Kobbie Mainoo sägs vilja lämna Manchester United.

Det kan komma att bli en flytt till en konkurrent.

Såväl Chelsea som Tottenham följer situationen noga.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo ville lämna Manchester United på lån i slutet av sommarfönstret men någon övergång blev aldrig av.

Mittfältaren som fått sparsamt med speltid under säsongsinledningen vill fortfarande bort från storklubben och det finns inhemskt intresse för Mainoo.

Chelsea som var intresserade redan i somras sägs vara det fortsatt enligt TEAMtalk.

Sajten uppger även att Tottenham ska vara intresserade av den unge mittfältaren och båda klubbarna följer situationen noga.

Tidigare har det även rapporterats om att italienska Napoli, som också var intresserade i somras, fortsatt är sugna på 20-åringen som har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2027.