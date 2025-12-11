Uppgifter: Krisklubb jagar Priske

August Priske är en jagad man.

Enligt La Repubblica jagas Dif-strikern av Sampdoria.

Samtidigt sägs prislappen vara för hög för den italienska klubben.

Foto: Bildbyrån

Det blev storsuccé i allsvenskan 2025 och Djurgårdens danske anfallare August Priske, 21, slutade till sist som delad skyttekung (tillsammans med Gais Ibrahim Diabate) på 18 fullträffar under säsongen.

Målfesten i ”Blåränderna” har fått utländska klubbar att höja på ögonbrynen kring den 21-åriga strikern. Tidigare i veckan kunde FotbollDirekt avslöja att Djurgården har fått ett första bud på någon av Priske, Mattias Siltanen och Keita Kosugi.

– Det stämmer att vi har fått ett första bud på en i vår gyllene trio, men jag vill inte säga vem. Jag vill inte störa en känslig process som har börjat, sa sportchefen Bosse Andersson.

Nu rapporterar La Repubblica att en av klubbarna som är intresserade av den danske anfallaren är italienska Sampdoria. Klubben befinner sig just nu på näst sistaplats i den italienska andraligan, Serie B, och är desperat efter förstärkningar i januari. Samtidigt rapporterar tidningen om en prislapp på omrking 1,5 miljoner euro (16 miljoner kronor) för Priske. Djurgården kräver dock betydlig mer än så, och prislappen lär kunna landa på motsvarande 100 miljoner kronor.

I Sampdoria spelar bland annat den svensk-bosniske Dennis Hadzikadunic, som är på lån från ryska Rostov.