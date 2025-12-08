Avslöjar första bud – Djurgården har ställt motkrav 

Djurgården har tre starkt uppvaktade namn inför kommande fönster: August Priske, Matias Siltanen och Keita Kosugi.

För FotbollDirekt avslöjar nu Bosse Andersson att det hettar till.

– Det stämmer att vi har fått ett första bud.

Foto: Bildbyrån

Det pågår i högsta grad ett internationellt uppvaktande av Djurgårdens gyllene trio. Det är det sportchef Bosse Andersson kallar danske August Priske, finländske Matias Siltanen och japanske Keita Kosugi.

Och nu börjar det alltså på allvar skjuta fart.

För några veckor kunde FotbollDirekt rapportera att det finns signaler till Djurgården om klubbar som är beredda att lägga bud i 100-miljonerklass på alla tre. Det uppges även i stort sett handla om klubbar från topp fyra-ligor.

FD har även tidigare haft uppgifter om att första bud tros komma innan jul.

Nu uppges det vara verklighet.

Djurgården har fått ett första erbjudande men har nobbat det.

– Det stämmer att vi har fått ett första bud på en i vår gyllene trio, men jag vill inte säga vem. Jag vill inte störa en känslig process som har börjat, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Vad har ni svarat på det som har presenterats?

– Vi har i alla fall inte accepterat det – men det pågår samtal och det finns nu ett motbud i från vår sida.

Och du vill inte kommentera vem av Priske, Siltanen eller Kosugi som det handlar om?

– Nej, jag vill inte säga vem det handlar om och störa påbörjad process. Det bästa är att det så länge som möjligt inte är känt.

– Men intresset är väldigt stort kring alla tre. Nej, vi känner ingen stress och vi och spelarna vet var vi har varandra.

FotbollDirekt avslöjade i somras intresse från franska Lille för Kosugi och för en månad sedan Strasbourg om Siltanen. Vi har även berättat om att det finns tecken om att Priske kan slå nytt rekord – och bli så dyr som 120-130 miljoner.

Siltanen och Kosugi har kontrakt med Djurgården över 2027 medan Priskes sträcker sig över 2028.











