Uppgifter: Kroos kan återvända till Real Madrid

Toni Kroos kan återvända till Real Madrid.

Det rör sig om en roll i organisationen, det uppger Diario AS.

Toni Kroos lämnade Real Madrid sommaren 2024. Nu kan en återkomst vara på gång. Enligt Diario AS vill klubbledningen i Madrid gärna se tysken i en roll inom den sportsliga organisationen redan från i sommar, även om det ännu inte är klart exakt vilken position det handlar om.

Tidningen uppger också att Kroos, vid en eventuell återkomst, skulle få ett betydande inflytande inom klubben.

Spekulationerna har dessutom tagit fart efter att den tidigare mittfältaren besökt klubbens träningsanläggning Valdebebas vid flera tillfällen de senaste veckorna.

Kroos har tidigare öppnat för att fortsätta sin koppling till Real Madrid i någon form även efter spelarkarriären. Under sina tio år i klubben noterades han för 28 mål och 99 assist på 465 matcher mellan 2014 och 2024.