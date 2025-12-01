Uppgifter: Lämnar IFK Norrköping – klar för portugisisk klubb
Kevin Höög Jansson lämnar Norrköping efter degraderingen.
Enligt Sportbladet är 25-åringen klar för Estrela De Amadora i Portugal.
IFK Norrköping kommer spendera 2026 i superettan efter kvalförlusten mot Örgryte. Nu ser en nyckelspelare ut att lämna krisklubben.
Mittfältaren Kevin Höög Janssons kontrakt går ut till årsskiftet, och 25-åringen har enligt tidigare uppgifter valt att nobba en förlängning. Enligt Sportbladet har Höög Jansson nu kritat på för en ny klubb. Det rör sig om Estrela De Amadora i den portugisiska högstaligan.
Tidningen skriver att övergången väntas bli officiell inom kort.
Klubben ligger på 14:e plats i den portugisiska högstaligan efter tolv omgångar.
