Uppgifter: Layouni nära Ludogorets

Amor Layouni är påväg från Häcken.

Enligt uppgifter från GP har klubben en dialog med Ludogorets.

Foto: Bildbyrån

Amor Layoumi har länge ryktats bort från BK Häcken. Bland annat saknades han i gårdagens cup-trupp och han reste hem från träningslägret för att sedan återvända.

Nu skriver GP att det finns intresse för Layoumi och att det pågår samtal om en försäljning mellan BK Häcken och bulgariska Ludogorets.

Häcken och spelaren själv ska enligt uppgifterna vara öppna för en övergång.