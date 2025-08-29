Uppgifter: Leicester jagar Jusef Erabi

Jusef Erabi ryktas till Millwall.

Nu visar även Leicester City intresse för Bajen-anfallaren.

Det rapporterar The Athletic.

Jusef Erabi ser ut att lämna Hammarby. Anfallaren har kopplats ihop med Millwall och det mesta tyder på en flytt dit, vilket FotbollDirekt tidigare kunde avslöja.

Nu ger sig ytterligare en engelsk klubb in i jakten på Erabi. Enligt The Athletic har Leicester visat intresse för honom.

Värt att notera är att Leicesters tränare är Marti Cifuentes tränade Jusef Erabi under spanjorens tid i Bajen.