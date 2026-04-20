Uppgifter: Lewandowski kan bli kvar i Barcelona ett år till

Tidigare under måndagen gjorde uppgifter gällande att Robert Lewandowski var aktuell för Juventus.

Nu skriver Sky Sports att FC Barcelona vill förlänga med polacken.

Detta samtidigt som man sänker stjärnans lön.

Anfallsstjärnan Robert Lewandowskis kontrakt med FC Barcelona löper ut i sommar. Det har sedan en tid tillbaka ryktats om att den polske forwarden inte kommer att förlänga med Barça och flytta till en annan klubb.

Det har rapporterats om intresse från MLS och italienska klubbar samtidigt som Barcelona sägs vilja förlänga med 37-åringen.

Så sent som tidigare under måndagen skrev La Gazzetta dello Sport att stjärnans agent hade varit på besök i Turin för att förhandla med storklubben Juventus.

Nu kommer dock andra uppgifter från från Sky Sports. De skriver att Barcelona har bestämt sig för att erbjuda polacken ett nytt avtal som sträcker sig fram till sommaren 2027. Däremot kommer det nya kontraktet att innehålla en sämre lön för Lewandowski, som dock inte väntas skapa några problem i förhandlingarna. Förhandlingarna mellan Barcelona och veteranen väntas inledas inom kort.

Robert Lewandowski står noterad för 17 mål och tre framspelningar på 40 matcher den här säsongen.

