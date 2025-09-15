Marc Guéhi var så gott som klar för Liverpool på deadline day men övergången sprack.

De regerande mästarna var på väg att betala 35 miljoner pund för mittbacken.

I januari uppges Crystal Palace bara kräva 17 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

Marc Guéhi såg på deadline day ut att lämna Crystal Palace för Liverpool, men så blev det inte.

Palace fick inte in någon adekvat ersättare till mittbacken och affären sprack i sista stund, men det har inte lugnat ner sig kring den engelsk försvararen för det.

Den senaste tiden har det ryktats om såväl Real Madrid som FC Barcelona och det har även rapporterats att Liverpool inte kommer återvända för mittbacken i januari, utan att man i sådana fall väntar tills hans kontrakt går ut nästa sommar.

Huruvida det blir så återstår att se, men om Liverpool, eller någon annan klubb väljer att gå för Guéhi i vinter ser han ut att bli betydligt billigare än vad han hade varit för Liverpool på deadline day.

De regerande Premier League-mästarna var överens om en prislapp på 35 miljoner pund, spanska Fichajes uppger nu att mittbacken kan komma att reas ut i vinter.

Enligt deras uppgifter kräver Palace i kommande transferfönster bara 17 miljoner pund, det vill säga 214 miljoner kronor ungefär.

Anledningen till den låga prislappen lär vara att 24-åringens kontrakt som sagt går ut nästa sommar och således kan han då lämna gratis som Bosman.





