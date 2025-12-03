Uppgifter: Liverpool har återupptagit kontakten kring Guehi

Liverpools värvningsförsök av Marc Guehi sprack i somras.

Nu ser storklubben ut att försöka igen med mittbacken i vinter.

Samtal med hans representanter uppges ha återupptagits.

Foto: Bildbyrån

Liverpool försökte knyta till sig Marc Guehi på deadline day i somras, men en värvning av Crystal Palace-kaptenen sprack i sista stund.

Efter det har det ryktats en hel del om den engelske landslagsbacken. Allt från fortsatt intresse från Liverpool, till de spanska jättarna Real Madrid och FC Barcelona.

Nu kommer dock nya uppgifter gällande Guehi och Liverpool inför vinterns transferfönster.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att Liverpool har återupptagit samtalen med mittbackens representanter, detta för att försöka få till en värvning i januari.

Liverpool sägs enligt uppgifterna vara villiga att betala så mycket som 30 miljoner pund, det vill säga 374 miljoner kronor, för försvararen i januari.

25-åringen står den här säsongen noterad för ett mål och två assist på tolv framträdanden i Premier League.