Uppgifter: Liverpool har inte gett upp Konaté

Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool löper ut nästa sommar.

De regerande Premier League-mästarna har dock inte gett upp mittbacken.

Samtal om en kontraktsförlängning pågår fortsatt.

Foto: Bildbyrån

Ibrahima Konatés framtid har varit omskriven den senaste tiden.

Mittbackens kontrakt med Liverpool löper ut nästa sommar och det har rapporterats att Real Madrid vill göra som man gjorde med Trent Alexander Arnold, nämligen plocka honom som Bosman.

Liverpool har dock inte gett upp hoppet gällande en förlängning.

Förra veckan kom L’Equipe med uppgifter om att den engelska storklubben tror på en förlängning och nu kommer nya rapporter.

Football Insider rapporterar nämligen att Liverpool och Konaté fortsatt är i kontraktssamtal.

Fransmannen har hittills den här säsongen startat alla matcher för Liverpool i Premier League.



