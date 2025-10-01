Uppgifter: Liverpool tror på förlängning med Konaté

Hans kontrakt löper ut nästa sommar – och han ryktas flytta till Real Madrid.

Nu uppges Liverpool tro på en förlängning med Ibrahima Konaté.

Det skriver rapporterar L’Equipe.

Foto: Bildbyrån

Nästa sommar går Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool, efter fem år i klubben.

Enligt tidigare uppgifter har Premier League-mästarna jobbat för att förlänga mittbackens kontrakt, men inte lyckats kommat överens. I början av september gjorde uppgifter från Marca gällande att fransmannen hade nobbat ett tredje kontraktsförslag från ”The Reds”. Detta samtidigt som mittbacken ryktats vara högaktuell för en flytt till Real Madrid.

Nu kommer motstridiga uppgifter från fransk media.

Detta då L’Equipe skriver att Liverpool trots alla rykten tror på en förlängningen med Konaté. Hur man ligger till med några förhandlingar eller dylikt framgår dock inte av uppgifterna.

Ibrahima Konaté lämnade tyska RB Leipzig för spel i Premier League år 2021 och står sedan dess noterad för 141 framträdanden med Liverpool.

