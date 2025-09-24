Uppgifter: Liverpool intresserade – ingen chans till affär i vinter

Liverpool har uppgetts vara intresserade av Adam Wharton.

Någon värvning av Crystal Palace-stjärnan i vinter ser det dock inte ut att bli.

Liverpool ska ha meddelats att Londonklubben inte kommer gå med på en affär i januari.

Foto: Bildbyrån

Adam Wharton har gjort stor succé sedan flytten till Crystal Palace och detta har fått allt större klubbar att få upp ögonen för honom.

Nu senast har det rapporterats om intresse från Liverpool och mittfältaren själv sägs även vara intresserade av en flytt till de regerande Premier League-mästarna.

Någon sådan ser det dock inte ut att bli i vinter.

Teamtalk rapporterar nämligen att Liverpool har informerats att det inte finns några möjligheter till en affär i vinter.

Crystal Palace kommer inte låta sig övertalas att sälja mittfältaren i kommande transferfönster enligt uppgifterna.

Tidigare har det nämnts att Londonklubben kräver 60 miljoner pund (nästan 760 miljoner kronor) för mittfältaren, men inte ens det verkar räcka i kommande fönster.