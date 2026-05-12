Sportings Luis Suárez jagas av Liverpool.

Nu ser Newcastle United ut att vinna dragkampen.

Det rapporterar transferjournalisten Ekrem Konur.

Liverpool och Newcastle United har länge varit ute efter Sporting-stjärnan Luis Suárez. Den colombianske forwarden ska, enligt tidigare uppgifter, ha en utköpsklausul på 80 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 870 miljoner kronor.

Nu rapporterar silly-journalisten Ekrem Konur att Newcastle är närmast en värvning. Den engelska klubben ska redan ha inlett förhandlingar med Sporting där övergångssumman diskuteras.

Luis Suárez blev Sportings nya anfallsstjärna efter att Viktor Gyökeres lämnat för Arsenal i fjol. Den här säsongen noteras colombianen för 36 mål och nio assist på 51 matcher.