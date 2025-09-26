Uppgifter: Liverpool kan värva mittback från Bayern München

Liverpool ser ut att tappa Ibrahima Konaté nästa sommar.

Då måste fransmannen ersättas – och detta eventuellt med en annan.

Enligt tyska Bild överväger Liverpool att värva Dayot Upamecano.

Foto: Bildbyrån

Nästa sommar går Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool, efter fem år i klubben. Enligt tidigare uppgifter har Premier League-mästarna jobbat för att förlänga mittbackens kontrakt, men inte lyckats kommat överens. Detta trots att man har presenterat tre förslag.

Med vetskapen om att man sannolikt tappar Konaté behöver ”The Reds” ersätta honom.

Då har man, enligt Bild, riktat blickarna mot Tyskland. Där finns det nämligen en annan fransk mittback, i mästarklubben Bayern München.

Han heter Dayot Upamecano, är 26 år gammal, och sägs vara ett alternativ för Liverpool. Precis som sin landsman Konaté går även Upamecanos kontrakt ut nästa sommar.

Med Bayern München har Dayot Upamecano spelat 158 matcher i vilka det har blivit fem mål och tio assist.