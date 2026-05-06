Uppgifter: Liverpool-keepern överens med Juventus

Alisson Becker ser ut att lämna Liverpool efter säsongen.

Nu har han kommit överens om de personliga villkoren med Juventus.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Under den senaste tiden har italiensk media rapporterat att Alisson Becker är aktuell för en flytt till Juventus. Liverpool-målvakten själv ska också vara öppen för en flytt till Turin.

Nu skriver också transferjournalisten Nicolo Schira att brassen har kommit överens om de personliga villkoren med ”Den gamla damen”.

Enligt uppgifterna kommer målvakten att skriva på ett avtal som sträcker sig fram till 2029 där han kommer att tjäna fem miljoner euro per år, eller 54 miljoner kronor.

Kvar återstår för Juventus att komma överens med Liverpool om en övergång – där samtal har påbörjats enligt uppgifterna. Däremot har ”The Reds” inte bestämt sig för om man vill sälja eller inte.



