Uppgifter: Liverpool leder jakten på engelske stjärnan

March Guehi är eftertraktad av flera storklubbar.

Men det är Liverpool som ser ut att bli Crystal Palace-stjärnans nya klubb.

Det rapporterar franska Sky Sports.

Foto: Alamy

Crystal Palaces Marc Guehi har kopplats ihop med en stor skara klubbar efter sin succé i Crystal Palace och det engelska landslaget. I somras var Liverpool ytterst nära att värva mittbacken men affären sprack i sista sekund när Palace inte lyckades hitta en ersättare.

Nu rapporterar franska Sky Sports att Liverpool fortsatt är närmast en värvning av Guehi. Enligt tidigare uppgifter har även Bayern München velat lägga händerna på stjärnan men uppges nu ha sprungits om av de regerande Premier League-mästarna.

Enligt Sky Sports ligger prislappen på 35 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 438 miljoner kronor.

Guehis kontrakt med Crystal Palace löper ut sommaren 2026.