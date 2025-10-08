Uppgifter: Liverpool överväger Semenyo-värvning

Antoine Semenyo gör succé i Bournemouth.

Nu planerar de regerande PL-mästarna Liverpool att köpa ghananen.

Det rapporterar Daily Mirror.

Foto: Alamy

Bournemouth-stjärnan Antoine Semenyo har inlett starkt den här Premier League-säsongen. Den ghananske yttern har gjort sex mål och tre assist på sju matcher.

Nu börjar de engelska storklubbarna rycka i Semenyo. Enligt tidigare uppgifter från spanska Fichajes, har Chelsea planerat ett bud på 78 miljoner pund för 25-åringen.

Nu skriver brittiska Mirror att även Liverpool överväger att värva honom. Detta då Liverpools sportchef Richard Hughes tidigare varit med och värvat Semenyo till Bournemouth.

”The Cherries” uppges ha värderat Semenyo till 75 miljoner pund (nästan 950 miljoner kronor).

Semenyos kontrakt med Bournemouth löper ut sommaren 2030.